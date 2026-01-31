Россиянин Худоян победил в дебютном бою на профессиональном ринге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россиянин Эдмонд Худоян одержал победу над филиппинцем Джеплексом Куиранте на турнире "IBA.PRO 14" в Москве.

По итогам десяти раундов победу российскому боксеру присудили единогласным решением судей.

На кону боя стоял чемпионский пояс WBA Asia в минимальном весе.

Для Худояна это был дебютный поединок на профессиональном ринге. 29-летний спортсмен – серебряный призер чемпионата мира-2025, бронзовый призер ЧМ-2025.

Что касается Куиранте, он лишился статуса непобежденного боксера, потерпев первое поражение. На его счету шесть побед.

"Филиппинец такой крепенький, здоровенький такой, скажем на боксерском жаргоне: такой маленький танчик. Так что интересный бой, хороший соперник, шел без поражений. Шесть боев в профи-ринге, три нокаута. Достойный соперник", - сказал Худоян журналистам.

"С кем бы еще хотел драться по профессионалам? Не хочу показаться таким дерзким, но, дай бог, постепенно подойдем к поединкам с самыми лучшими боксерами и будет забирать у них пояса", - добавил он.

Также свой бой выиграл еще один серебряный призер ЧМ-2025 россиянин Евгений Кооль. Он победил намибийца Джонаса Джонаса в шестираундовом поединке в полусреднем весе. Победу Коолю присудили единогласным решением судей.

Трехкратный чемпион России Кооль выиграл второй поединок на профессиональном ринге. Джонас проиграл в девятый раз, в его активе 25 побед.