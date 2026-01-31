Поиск

Россиянин Худоян победил в дебютном бою на профессиональном ринге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россиянин Эдмонд Худоян одержал победу над филиппинцем Джеплексом Куиранте на турнире "IBA.PRO 14" в Москве.

По итогам десяти раундов победу российскому боксеру присудили единогласным решением судей.

На кону боя стоял чемпионский пояс WBA Asia в минимальном весе.

Для Худояна это был дебютный поединок на профессиональном ринге. 29-летний спортсмен – серебряный призер чемпионата мира-2025, бронзовый призер ЧМ-2025.

Что касается Куиранте, он лишился статуса непобежденного боксера, потерпев первое поражение. На его счету шесть побед.

"Филиппинец такой крепенький, здоровенький такой, скажем на боксерском жаргоне: такой маленький танчик. Так что интересный бой, хороший соперник, шел без поражений. Шесть боев в профи-ринге, три нокаута. Достойный соперник", - сказал Худоян журналистам.

"С кем бы еще хотел драться по профессионалам? Не хочу показаться таким дерзким, но, дай бог, постепенно подойдем к поединкам с самыми лучшими боксерами и будет забирать у них пояса", - добавил он.

Также свой бой выиграл еще один серебряный призер ЧМ-2025 россиянин Евгений Кооль. Он победил намибийца Джонаса Джонаса в шестираундовом поединке в полусреднем весе. Победу Коолю присудили единогласным решением судей.

Трехкратный чемпион России Кооль выиграл второй поединок на профессиональном ринге. Джонас проиграл в девятый раз, в его активе 25 побед.

бокс Эдмонд Худоян Евгений Кооль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open

Определились участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Рыбакина и Соболенко сыграют в финале Australian Open

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2026

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2026

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Бразильский футболист Джон Джон перешел в "Зенит"

Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова

Определились все полуфиналисты Australian Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });