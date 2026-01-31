Умар Кремлев связал допуск россиян к стартам с флагом и гимном РФ с безвыходностью

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев считает, что спортивные организации начали процесс допуска россиян к юношеским соревнованиям под флагом и гимном РФ потому, что у них нет выбора.

"Каждый руководитель Федерации должен быть именно человеком, прежде всего. Все, кто приходят на руководящий пост, должны защищать интересы спортсменов. И сегодня у них выбора нет, они в любом случае понимают, что это (отстранение) было глупой ошибкой", - сказал Кремлев журналистам.

"Вернули юношей и юниоров, и взрослых сейчас вернут. Исправляют свои ошибки. Сначала трансгендеров пустили с девочками боксировать, а сейчас исправляют сами эту же ошибку, пытаются это запрещать", - отметил он.

"Как сказал Егор Мехонцев (олимпийский чемпион по боксу – ИФ): "В воздухе переобуваются". И в вопросе с флагом гимном они в воздухе сейчас переобуваются, потому что наша страна — это справедливость. Нельзя никогда спортсменов лишать права выступать под своим флагом и гимном", - подчеркнул Умар Кремлев.

В декабре прошлого года МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.