Голевая передача Сафонова помогла ПСЖ вновь разгромить "Челси" в ЛЧ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0 победили английский "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Лондоне.

На 6-й минуте гол забил Хвича Кварацхелия, на 15-й – Брэдли Баркола, на 62-й – Сенни Маюлу.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов провел за ПСЖ весь матч и стал автором результативной передачи. Ударом от своих ворот он доставил мяч на Кварацхелию в его голевой атаке.

При этом Сафонов отразил девять ударов в створ ворот ПСЖ.

Первый матч также завершился победой ПСЖ (5:2), который, таким образом, вышел в четвертьфинал ЛЧ. Следующим соперником ПСЖ будет победитель пары "Ливерпуль" - "Галатасарай" (0:1 после первого матча).