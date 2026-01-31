Поиск

Беспутин заявил о готовности россиян выступать в турнирах World Boxing, но только с флагом РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сборная России по боксу готова участвовать на всех международных турнирах, где разрешат использовать национальную атрибутику, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

По его словам, при выполнении соответствующих условий она может выступить и на турнирах под эгидой World Boxing.

"Мы подали заявку. Вдруг завтра скажут, что едете на Олимпиаду и надо отбираться. А World Boxing проводит отборочные турниры (на Олимпийские игры – ИФ). Значит поедем и подеремся в World Boxing, но при условиях, что наша сборная будет в безопасности, а также разрешат использовать флаг и гимн. Мы в контакте и общаемся с World Boxing. Понятно, что IBA для нас в приоритете. Мы за мир во всем мире. Мы за бокс! У нас в приоритете, чтобы наши боксеры были сытыми международными мероприятиями", - сказал Беспутин на пленарном заседании в рамках проходящего в Москве Всероссийского боксерского форума.

В 2025 году на сессии МОК было принято решение включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Курировать бокс на ОИ будет World Boxing - эту организацию МОК временно признал в феврале.

До этого делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. Сейчас россияне выступают на международных турнирах, проводимых IBA, под флагом и гимном РФ.

