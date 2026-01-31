Гендиректор ПГК ЦСКА оценил промежуточный результат гандболисток в сезоне

Гендиректор женского ПГК ЦСКА Михаил Шарков

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Текущий результат женской гандбольной команды ЦСКА пока сложно назвать хорошим, считает генеральный директор московского клуба Михаил Шарков.

"На данный момент мы занимаем второе место в турнирной таблице, а для нашего клуба хороший результат – только первое место. К тому же, на старте сезона команда проиграла матч за Суперкубок. Так что пока мы не на том месте, на котором хотелось бы находиться", - сказал Шарков "Интерфаксу".

"Однако все решится в конце мая – и вот тогда, надеюсь, результат для всех нас будет положительным. К тому же впереди противостояние в 1/4 финала Кубка России с новороссийской "Черноморочкой", которой в прошлом году мы проиграли на этой же стадии и не попали в Финал четырех. Хотим вернуть должок и зацепиться за Кубок России", - отметил собеседник агентства.

Женская команда ЦСКА – четырехкратный и действующий чемпион России, по три раза выиграла Кубок и Суперкубок России. В нынешнем сезоне московская команда дважды уступила соперницам из ростовского клуба "Ростов-Дон" - по разу в матче за Суперкубок и в чемпионате страны.