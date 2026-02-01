Российский боксер Шумков удивлен поражением Муртазалиева от Келли

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков назвал неожиданностью поражение россиянина Бахрама Муртазалиева от британца Джоша Келли в поединке в Ньюкасле.

"Бахрам был хорош в этом бою, но, к сожалению, для победы в Англии этого недостаточно. Мы все знаем за эти годы — с местными судьями нужен был нокаут или полное доминирование. Я удивлен, для меня это большой апсет и хотелось бы увидеть реванш Келли с Муртазалиевым", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Бой прошел в ночь на воскресенье. По итогам 12 раундов победу Келли присудили раздельным решением судей. В результате россиянин лишился чемпионского пояса IBF, не сумев защитить его.

Для Муртазалиева это поражение стало первым в карьере на профессиональном ринге. Ему предшествовала серия из 23 побед. Келли выиграл 18-й бой при одном поражении и одной ничьей.

Всеволод Шумков - чемпион мира IBA среди профессионалов, мастер спорта России международного класса, чемпион Европы, чемпион России 2025, член сборной России, чемпион мира 2025.