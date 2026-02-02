Кучеров признан игроком месяца в НХЛ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров стал первой звездой января в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В отчетный период российский форвард провел за "Тампу" 13 матчей и набрал 31 (9+22 по системе "гол+пас") очко. По числу результативных передач Кучеров занял по итогам января первое место. Январь стал для 32-летнего Кучерова третьим месяцем в карьере, в котором ему удалось набрать не менее 30 очков.

Второй звездой месяца стал чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. В 14 январских матчах он забил пять голов и сделал 20 голевых передач.

В тройку лучших игроков прошедшего месяца вошел канадский защитник "Эдмонтона" Эвар Бушар. В 15 играх в январе ему удалось набрать 23 (8+15) очка.

Что касается Кучерова, за "Тампу" экс-хоккеист московского ЦСКА играет с сезона 2013/14. На его счету в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ 1080 (385+695) очков в 852 матчах. В нынешнем сезоне россиянин провел 49 игр, в которых набрал 86 (28+58) очков. В том числе 4 (1+3) в матче против "Бостона" в ночь на понедельник. "Тампа" одержала победу со счетом 6:5, судьба встречи решилась в серии буллитов. Благодаря результативной игре, Кучерова признали и первой звездой дня.