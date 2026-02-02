Чемпион мира по борьбе Саладзе умер в 72 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший советский борец классического стиля Михаил Саладзе умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Михаила Георгиевича, Федерации борьбы Грузии и всему грузинскому народу", - говорится в сообщении.

Саладзе – чемпион мира, многократный чемпион СССР.