Поиск

Чемпион мира по борьбе Саладзе умер в 72 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший советский борец классического стиля Михаил Саладзе умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Михаила Георгиевича, Федерации борьбы Грузии и всему грузинскому народу", - говорится в сообщении.

Саладзе – чемпион мира, многократный чемпион СССР.

Михаил Саладзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер бывший президент ВФЛА Балахничев

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Волкановски защитил титул чемпиона UFC

Российских тхэквондистов допустили к турнирам под флагом и гимном РФ

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open

Определились участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Рыбакина и Соболенко сыграют в финале Australian Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });