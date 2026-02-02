Гендиректор ЦСКА рассказал об интересе к гандболисткам от топ-клубов Европы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Гандболисткам ЦСКА поступали предложения от топовых европейских команд, заявил "Интерфаксу" генеральный директор женского московского клуба Михаил Шарков.

"Фамилии и команды, конечно же, раскрывать не буду, но речь идет о топовых европейских клубах. Запросы поступали как перед стартом текущего сезона, так и с расчетом на следующий", - сказал Шарков.

По словам гендиректора ЦСКА, игроки команды не спешат покидать московский клуб, потому что "им есть, что доказывать здесь, в России".

"У девушек достаточно желания и мотивации, чтобы становиться лучшими именно в составе армейского клуба", – подчеркнул он.

Женская команда ЦСКА – четырехкратный и действующий чемпион России, по три раза выиграла Кубок и Суперкубок России.