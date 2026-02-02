Россиянин Попов выиграл однодневную велогонку в Испании

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Марк Попов из испанской команды Baix Ebre Penya Ciclista одержал победу в однодневке Gran Premi d'Hivern de Morell, входящей в серию гонок Challenge Comarques Tarragona.

Его соотечественник и напарник по команде Ростислав Новолодский финишировал вторым. Тройку сильнейших замкнул испанец Лукас Страходински (Escola de Ciclisme Isaac Galvez).

Протяженность гонки составила 76 км.

Ранее Матвей Болдырев (Baix Ebre Penya Ciclista) победил в однодневке Trofeu Josep Florencio, а Новолодский занял второе место.

В результате, по итогам двух гонок серии Challenge Comarques Tarragona первые три места занимают россияне: Новолодский (190 очков), Попов (125), Матвей Болдырев (125).