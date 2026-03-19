Путин наградил орденами победителей и призеров Паралимпиады

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил российских паралимпийцев, занявших на Играх в Италии третье место в командном медальном зачете, госнаградами.

Согласно указу главы государства, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации, победители и призеры соревнований Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин награждены орденами Дружбы.

Тренерский состав также удостоен различных наград: ордена Александра Невского, орденов Дружбы и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Другим членам российской команды на Паралимпийских играх в Италии Путин объявил благодарность.

