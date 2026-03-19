Путин назвал невероятным выступление российских спортсменов на Паралимпиаде

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Выступление российских спортсменов-победителей на зимних Паралимпийских играх 2026 года стало одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского спорта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением на четырнадцатых Паралимпийских зимних играх. Вы не просто показали высочайший класс, ваше участие в играх, я думаю, что со мной многие согласятся, стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград членам паралимпийской сборной России.

Он подчеркнул, что сборная России уверенно обошла многих именитых соперников, завоевала 12 наград и вошла в тройку сильнейших в составе команды всего из шести спортсменов. "Команды из других стран, занявшие первое и второе место, были более чем в 10 раз многочисленнее российской. Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца (...) - вдохновлять и восхищать мир, вы как раз это и сделали", - сказал Путин.

"Впервые за последние 12 лет мы смогли увидеть, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается наш родной российский флаг. С особым трепетом и гордостью мы слышали гимн России благодаря вам. Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным", - подчеркнул президент.

Россияне заняли третье место в медальном зачете. На их счету 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

На Паралимпиаде-2026 выступили шесть российских спортсменов. Участие в Играх они приняли под государственной символикой РФ.

Три золотые медали в составе российской команды завоевала лыжница Анастасия Багиян, по две – лыжник Иван Голубков, горнолыжница Варвара Ворончихина, одну – горнолыжник Алексей Бугаев.

Ворончихина также становилась серебряным и бронзовым призером, две бронзовые награды также у Бугаева.