Поиск

"Барселона" забила семь голов "Ньюкаслу" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны со счетом 7:2 победили английский "Ньюкасл" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Испании.

В составе "Барселоны" голы провели Рафинья (6, 72), Марк Берналь (18), Ламин Ямаль (45+1, с пенальти), Фермин Лопес (51), Роберт Левандовски (56, 61).

У "Ньюкасла" дубль оформил Энтони Эланга (15, 28).

В первом матче в Ньюкасле, команды сыграли вничью 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч "Барселона" оказалась сильнее и вышла в четвертьфинал.

В четвертьфинале "Барселона" сыграет с победителем пары "Атлетико" (Испания) – "Тоттенхэм" (Англия).

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });