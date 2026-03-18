"Барселона" забила семь голов "Ньюкаслу" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны со счетом 7:2 победили английский "Ньюкасл" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Испании.

В составе "Барселоны" голы провели Рафинья (6, 72), Марк Берналь (18), Ламин Ямаль (45+1, с пенальти), Фермин Лопес (51), Роберт Левандовски (56, 61).

У "Ньюкасла" дубль оформил Энтони Эланга (15, 28).

В первом матче в Ньюкасле, команды сыграли вничью 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч "Барселона" оказалась сильнее и вышла в четвертьфинал.

В четвертьфинале "Барселона" сыграет с победителем пары "Атлетико" (Испания) – "Тоттенхэм" (Англия).