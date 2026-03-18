"Динамо" уступило "Спартаку", но вышло в финал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" вышло в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу, пройдя по сумме двух встреч столичный "Спартак".

В ответном полуфинальном матче "Спартак" на своем поле победил со счетом 1:0. Автор гола – Кристофер Ву (57).

Результат первого матча – 5:2 в пользу "Динамо".

Таким образом, "Динамо" вышло в финал Пути РПЛ, где сыграет с "Краснодаром". "Спартак" сыграет в матче второго этапа Пути регионов с петербургским "Зенитом".