Поиск

"Динамо" уступило "Спартаку", но вышло в финал Пути РПЛ Кубка России

"Динамо" уступило "Спартаку", но вышло в финал Пути РПЛ Кубка России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" вышло в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу, пройдя по сумме двух встреч столичный "Спартак".

В ответном полуфинальном матче "Спартак" на своем поле победил со счетом 1:0. Автор гола – Кристофер Ву (57).

Результат первого матча – 5:2 в пользу "Динамо".

Таким образом, "Динамо" вышло в финал Пути РПЛ, где сыграет с "Краснодаром". "Спартак" сыграет в матче второго этапа Пути регионов с петербургским "Зенитом".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

