Футбольный клуб "Крылья Советов" погасил долги перед "РТ-Капитал"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Крылья Советов" завершили работу по выплате долга перед компанией "РТ-Капитал", сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

"Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается: жизнь клуба идет в плановом режиме: со стороны региона и спонсоров ему обеспечено необходимое финансирование, команда готовится к весенней части чемпионата, ведется работа по усилению состава.

Долг возник по двум льготным кредитам Новикомбанка от 2011 года, права требования по которым в 2016 году перешли "РТ-Капиталу".

Кредиты были обеспечены ипотекой на расположенное в центре Самары историческое здание "Дом промышленности" и земельные участки под ним общей площадью более 7 тысяч кв. м. Этот имущественный комплекс был продан на торгах в декабре 2025 года за 320,6 млн рублей.

В январе 2026 года "РТ-Капитал" уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании самарского футбольного клуба банкротом, а также направил в суд исковое заявление к клубу о возмещении 145,69 млн рублей. Материалы, поясняющие суть претензий, не опубликованы. Суд оставил иск без движения до 2 марта.

В руководстве клуба ранее заверили, что долг планируется погасить до 3 февраля 2026 года.

"Крылья Советов" выступают в Российской премьер-лиге, где настоящий момент занимают 12-е место в турнирной таблице.