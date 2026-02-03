Овечкин обошел Гретцки по числу очков за один клуб

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин превзошел показатели канадца Уэйна Гретцки по числу набранных очков в составе одной команды за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

В игре против "Айлендерс" в ночь на вторник по московскому времени Овечкин отметился голевой передачей. Теперь на счету россиянина 1670 очков за "Вашингтон". У Гретцки – 1669 за "Эдмонтон".

По этому показателю Овечкин вышел на пятое место. Первое занимает канадец Горди Хоу, на счету которого 1809 очков за "Детройт".

40-летний Овечкин - рекордсмен НХЛ по числу голов за всю карьеру в чемпионатах НХЛ. В апреле он побил принадлежавшее Гретцки высшее достижение (894), а сейчас на счету россиянина 717 голов. Кроме того, Овечкин приближается к рекорду Гретцки по числу точных бросков учетом плей-офф. У Овечкина 994 гола, у Гретцки - 1016 голов.

Всю заокеанскую карьеру россиянин проводит в "Вашингтоне", в составе которого в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

Нынешний сезон - последний для Овечкина в "Вашингтоне" согласно контракту с клубом. О решении продлевать или не продлевать соглашение, объявлено не было.