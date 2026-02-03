Поиск

Карим Бензема перешел в "Аль-Хиляль"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Французский футболист Карим Бензема стал игроком "Аль-Хиляля", сообщает пресс-служба саудовского клуба.

38-летний форвард перешел в "Аль-Хиляль" на правах свободного агента. С клубом он подписал контракт, который будет действовать полтора года.

Предыдущим клубом Бензема был "Аль-Иттихад", с которым он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Значительную часть карьеры Бензема провел в "Реале". В мадридской команде форвард завоевал 25 трофеев, в том числе, стал четырехкратным чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Бензема - обладатель "Золотого мяча"-2022. За сборную Франции он выступал с 2007 по 2015 гг. и с 2021 по 2022 гг. В составе национальной команды нападающий выиграл Лигу наций УЕФА-2020/2021 и серебро ЧМ-2022.

Карим Бензема футбол Аль-Хиляль Аль-Иттихад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Умер бывший президент ВФЛА Балахничев

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Волкановски защитил титул чемпиона UFC

Российских тхэквондистов допустили к турнирам под флагом и гимном РФ

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open

Определились участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });