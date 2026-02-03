Карим Бензема перешел в "Аль-Хиляль"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Французский футболист Карим Бензема стал игроком "Аль-Хиляля", сообщает пресс-служба саудовского клуба.

38-летний форвард перешел в "Аль-Хиляль" на правах свободного агента. С клубом он подписал контракт, который будет действовать полтора года.

Предыдущим клубом Бензема был "Аль-Иттихад", с которым он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Значительную часть карьеры Бензема провел в "Реале". В мадридской команде форвард завоевал 25 трофеев, в том числе, стал четырехкратным чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Бензема - обладатель "Золотого мяча"-2022. За сборную Франции он выступал с 2007 по 2015 гг. и с 2021 по 2022 гг. В составе национальной команды нападающий выиграл Лигу наций УЕФА-2020/2021 и серебро ЧМ-2022.