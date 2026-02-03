Российские кикбоксеры выступили на международном турнире в Китае

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России приняла участие в международном турнире по кикбоксингу в Китае. Соревнование прошло в рамках саммита WTF БРИКС "Один пояс – один путь".

Сборную России представили Вячеслав Песецкий (23 года, до 60 кг), Амирхан Закриев (23 года, до 63,5 кг), Алексей Захаров (20 лет, до 75 кг), Виктория Гэина (17 лет, до 48 кг), Иброхим Кадыров (24 года, до 57 кг).

Россияне в матчевых встречах потерпели два поражения – от Белоруссии (1:2) и Китая (1:2). Единственную победу в составе россиян одержал Иброхим Кадыров.

"Это были не просто соревнования: это — манифест силы, диалога и спортивного братства трех стран: России, Беларуси и Китая. Китай, страна с великой историей, прошедшая тяжелейший путь к вершинам, выступил флагманом и инициатором этой большой идеи. Символично, что именно здесь впервые прошел турнир такого формата", - сказал генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Китай бросил серьезный вызов, особенно в дисциплине "К1". Китайские спортсмены продемонстрировали уверенное и техничное выступление, заставив всех заговорить о том, как они проявят себя на чемпионате мира в Колумбии осенью 2026 года. Организация турнира стала примером консолидации усилий трех стран, которые, понимая современные реалии мирового кикбоксинга, поддержали мероприятие не на словах, а на деле. Результат — по‑настоящему острая спортивная борьба", - отметил Филатов.

Генсек Федерации кикбоксинга России прогнозирует расширение состава участников и географии будущих турниров.

"Индия, нынешний председатель БРИКС, уже выразила желание принять у себя следующий крупный турнир стран объединения. Это значит, что идея обретает масштаб, а спорт становится мостом между культурами. Успех саммита — не случайность. Он заложен в самой логике сотрудничества: когда страны объединяют ресурсы, опыт и волю, рождаются проекты, способные определить лицо кикбоксинга на годы вперед. Мы стоим у истоков чего‑то большого. Турнир в Китае — это не финал, а старт. Старт пути, на котором мировой кикбоксинг вновь станет великим", - сказал Филатов.

Что касается саммита, в нем приняли участие руководители спортивных организаций-членов Всемирной федерации кикбоксинга из России, Белоруссии, Австрии, Германии, Аргентины, Австралии и других стран.