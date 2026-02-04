Поиск

Алексей Тищенко высоко оценил 2025 год для российского бокса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко доволен тем, как сложился для отечественных боксеров прошлый год.

"Хорошо бы оценил этот год для нас, неплохо выступили в международных соревнованиях, добились хорошего результата. С учетом того, что нашим спортсменам практически нигде нельзя выступать, но наши ребята все равно ездят на международные турниры. Да, конкуренция для нас в этих соревнованиях слегка упала, но это лучше, чем сидеть дома и вообще не выступать", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

В прошлом году сборные России выиграли командные зачеты в мужском и женском чемпионатах мира по боксу. Соревнования проходят под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), генеральным секретарем которой является россиянин Умар Кремлев.

бокс Алексей Тищенко
