"Спартак" выиграл первый матч при Карседо

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 обыграли армянский "Пюник" в товарищеском матче Дубае.

Голы провел Ливай Гарсия (61-я минута) и Тео Бонгонда (83).

"Спартак" провел второй матч в этом году, приступив к подготовке к весенней части сезона. 23 января московская команда со счетом 2:2 сыграла вничью с национальной командой Китая.

Эти встречи стали первыми для "Спартака" под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, который в должности главного тренера сменил серба Деяна Станковича. Соответственно, матч с "Пюником" стал первым победным для "Спартака" при Карседо.

Следующий матч российский клуб проведет 7 февраля, соперником будет китайская команда "Далянь".

На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 18 матчах команда набрала 29 очков, что на 11 – меньше чем у лидирующего "Краснодара". 1 марта москвичи сыграют в РПЛ с футбольным клубом "Сочи" в гостях.

Кроме того, "Спартак" продолжает выступление в Кубке России, в полуфинале Пути РПЛ турнира он в марте встретится с московским "Динамо".