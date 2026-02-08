Линдси Вонн жестко упала на скоростном спуске в последних в карьере ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вонн не смогла финишировать во время скоростного спуска в рамках Игр-2026 в Италии.

Она жестко упала в стартовом участке горнолыжной трассы. Соревнования приостановлены, в настоящий момент ведутся работы по эвакуации травмированной американки. К месту падения Вонн направляется вертолет.

41-летняя Линдси Вонн – чемпионка ОИ 2010 года. Ранее она анонсировала, что Олимпиада-2026 в Италии станет последней в ее карьере.