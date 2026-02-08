Поиск

Боксеры Юновидов и Арутюнян уверены, что разница в стилях сделает их бой зрелищнее

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Георгий Юновидов и Вартан Арутюнян отметили важность их предстоящего боя за временный пояс WBA.

Поединок пройдет 14 февраля в Челябинске и возглавит очередной турнир RCC Boxing Promotions.

"Предстоящий бой для меня важен. В принципе, как и все другие поединки в карьере. Сейчас нет времени думать о том, чемпион я или нет. Все усилия направляю на подготовку, полностью сконцентрирован на этом. У нас действительно разные стили, и это сделает наш бой однозначно зрелищным и интересным", - сказал Юновидов, слова которого приводит пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Для Юновидова это будет первая защита титула временного чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте. Он завоевал титул в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, досрочно победив соотечественника Евгения Романова.

Арутюнян назвал предстоящий бой важнейшим в его карьере.

"Он из тех, ради которых я в принципе начал профессиональную карьеру. На чемпиона больше давление? Не могу сказать за всех. Думаю, у каждого боксёра своё мнение на этот счёт. Для меня, как для претендента, это хороший шанс и большая мотивация. Я считаю, что особо разницы нет. Бой есть бой – и чемпион, и претендент выходят побеждать. У нас с Георгием разные стили… И это, скорее, плюс. Потому что должен получиться хороший бой", - отметил Арутюнян.

На профессиональном ринге Юновидов выиграл 11 поединков (семь – досрочно) при одной победе. У Арутюняна также 11 побед (семь – нокаутом), но поражений у него нет.

Обладателем полноценного титула в этом дивизионе является трехкратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019 и чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов.

