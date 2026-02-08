Поиск

"Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:1 взяли верх над "Ливерпулем" в 25-м туре чемпионата Англии.

Игра прошла в Ливерпуле.

На 74-й минуте хозяева вышли вперед: гол забил Доминик Собослаи.

Победный для "Ливерпуля" счет продержался десять минут: на 84-й минуте Берарду Силва сравнял счет. На 90+3 минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти, забив победны для "Сити" мяч.

Через семь минут после этого контратака команды из Манчестера завершилась голом. Райан Шерки отправил мяч в сторону ворот. Холанд хотел его добить в ворота, но Собослаи схватил его за рукав, не помешав, однако, мячу пересечь линию ворот.

Главный судья матча решил гол отменить, Собослаи – удалить, а также назначить в ворота "Ливерпуля" штрафной удар (инцидент с фолом произошел за пределами штрафной площади).

В результате – волевая победа "Сити" со счетом 2:1.

"Манчестер Сити" набирает 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице. "Ливерпуль" - на шестом месте, 39 очков. Лидирует "Арсенал" (56).

Также в топ-5 входят "Астон Вилла" (47), "Манчестер Юнайтед" (44) и "Челси" (43).

Манчестер Сити Ливерпуль футбол
