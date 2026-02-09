Поиск

ПСЖ с Сафоновым в составе разгромил "Марсель" в чемпионате Франции

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Пари Сен-Жермен" со счетом 5:0 обыграл "Марсель" в 21-м туре чемпионата Франции по футболу.

Встреча состоялась в Париже.

Два гола в составе ПСЖ провел Усман Дембеле (12-я, 37-я минуты). На 64-й минуте состоялся автогол футболиста "Марселя" Факундо Медины. Затем по голу ворота "Марселя" поразили Хвича Кварацхелия (66) и Ли Кан Ин (74).

Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов провел полный матч.

"Пари Сен-Жермен" лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. "Марсель" - на четвертой строчке, 39 очков. В топ-5 также входят "Ланс" (49), "Лион" (42) и "Лилль" (33).

