Экс-хоккеист "Динамо" и "Спартака" Федоров умер в 32 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеист Артем Федоров умер на 33-м году жизни, сообщает пресс-служба "Сочи", цвета которого нападающий защищал на клубном уровне.

"Хоккейный клуб "Сочи" выражает искренние соболезнования родным и близким Артема", - говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

"Сочи" был последним клубом в игровой карьере Федорова, в этой команде он играл в сезоне 2022/23. Также в КХЛ Федоров играл за московские "Динамо" и "Спартак", уфимский "Салават Юлаев", петербургский СКА.

Спартак Динамо КХЛ Артем Федоров Сочи хоккей
