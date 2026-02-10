Непряева не прошла квалификацию в спринте на Олимпиаде-2026

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификационный раунд в спринте классическим стилем на проходящих в Италии зимних Олимпийских играх 2026 года.

Дистанцию она преодолела за 3 минуты 51,6 секунды и не попала в первую тридцатку. Непряева уступила 15,4 секунды шведке Линн Сван, показавшей лучшее время.

Непряева – двукратная чемпионка России, награды высшего достоинства спортсменка выигрывала в эстафете и командном спринте. Также она чемпионка мира среди юниоров на дистанции 5 км.

На среду запланирован и мужской спринт, где выступит россиянин Савелий Коростелев. Лыжник по два раза выигрывал чемпионат России в командном спринте и эстафете. Помимо этого, Коростелев выигрывал золото юниорского ЧМ в гонке на 10 км и эстафете.

Олимпиада продлится до 22 февраля, в ней примут участие более 2,9 тыс. спортсменов из 92 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии. Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние Игры 1956 г., летние Игры 1960 г. и зимние Игры 2006 г.