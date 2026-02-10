Коростелев выбыл из борьбы за медали в лыжном спринте на ОИ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию в спринте классическим стилем на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Он не попал в топ-30, преодолев дистанцию за 3 минуты 19,8 секунды.

Отставание от показавшего лучшее время норвежца Йоханнеса Клебо составило 12,5 секунды.

Коростелев – четырехкратный чемпион России: по два раза становился лучшим в командном спринте и эстафете. Помимо этого, Коростелев выигрывал золото юниорского ЧМ в гонке на 10 км и эстафете.

Ранее во вторник в женском спринте стартовала Дарья Непряева, которой также не удалось пройти квалификацию. Непряева – двукратная чемпионка России, награды высшего достоинства спортсменка выигрывала в эстафете и командном спринте. Также она чемпионка мира среди юниоров на дистанции 5 км.

10 февраля в рамках Олимпиады состоится еще один розыгрыш наград с участием российского спортсмена. Дарья Олесик примет участие в третьем и четвертом заездах в соревнованиях по санному спорту. После состоявшихся накануне первых двух попыток россиянка занимает 14-е место.

Олимпиада продлится до 22 февраля, в ней примут участие более 2,9 тыс. спортсменов из 92 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии. Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние Игры 1956 г., летние Игры 1960 г. и зимние Игры 2006 г.