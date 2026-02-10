Поиск

ЦСКА победил "Зенит" на Зимнем Кубке РПЛ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА по пенальти взяли верх над петербургским "Зенитом" в матче проходящего в ОАЭ Зимнего Кубка РПЛ.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе ЦСКА голы провели Кирилл Глебов (9-я минута) и Жоао Виктор (49), в составе "Зенита" - Вендел (43) и Дуглас Сантос (90+2).

В серии пенальти успешнее оказался ЦСКА (4:3).

Армейский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 5 очков. Далее идут "Краснодар", "Зенит" (по 4) и московское "Динамо" (2). Однако ЦСКА и "Зенит" провели по три матча, "Краснодар" и "Динамо" - по два.

В 16:00 по московскому времени стартует встреча между "Динамо" и "Краснодаром".

Зимний Кубок РПЛ проводится в четвертый раз. В 2023 и 2024 годы победителем розыгрыша становился московский "Спартак", в 2025г. титул выиграл "Зенит". В соревновании традиционно принимают участие четыре команды.

В чемпионате России лидирует действующий победитель "Краснодар" (40) очков. "Зенит" занимает второе место (39), на третьем находится не участвующий в Зимнем турнире РПЛ московский "Локомотив" (37). ЦСКА располагается на четвертой строчке (36), "Динамо" - на десятом (21).

Динамо Зенит Краснодар ЦСКА ОАЭ РПЛ футбол
Новости

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

