Россиянин Силягин проведет бой за пояс IBF с Иглесиасом в апреле в Монреале

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин проведет поединок за вакантный титул IBF во втором среднем весе против кубинца Ослейса Иглесиаса 9 апреля в Монреале, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой анонсировался еще месяц назад, а сейчас команде RCC Boxing Promotions, представляющей Силягина, и стороне Иглесиаса удалось договориться о месте и сроках до назначения торгов.

Как сообщалось, все пояса во втором среднем весе стали вакантными после решения американца Теренса Кроуфорда завершить карьеру.

Силягин – бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC, а ныне чемпион WBA Gold и IBF Intercontinental во втором среднем весе. На профессиональном ринге он одержал 16 побед (семь – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью.

Иглесиас – обладатель пояса IBO и первый номер рейтинга IBF. По ходу карьеры кубинец досрочно побеждал россиян Владимира Шишкина и Евгения Шведенко (с последним Силягин завершил бой вничью). На его счету 14 побед (13 – нокаутом) в 14 боях. Единственный поединок, дошедший до решения судей, прошел в 2022 году, когда Иглесиас победил малавийца Айзека Чилембу. Судьи тогда приняли единогласное решение. Силягин тоже побеждал Чилембу единогласным решением судей.

бокс Павел Силягин Ослейс Иглесиас
Новости по теме

Новости

