Россияне Сосулин и Попов проведут бои на турнире "IBA.PRO 15" в Петербурге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин встретится с австралийцем Камилом Баллой, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый рейтинговый поединок в первом среднем весе возглавит турнир "IBA.PRO 15", который пройдет 12 марта на "КСК Арене" в Санкт-Петербурге.

Сосулин – непобежденный боксер на профессиональном ринге, на его счету 12 побед (шесть – досрочно). Балла выиграл 12 боев (девять - нокаутом), в двух проиграл, один завершился вничью.

Свой четвертый поединок на профессиональном ринге на этом турнире проведет еще один представитель Санкт-Петербурга Илья Попов, который в декабре завоевал золотую медаль чемпионата мира в весе до 63,5 кг. Противостоять Попову в 8-раундовом поединке в легком весе будет казахстанец Нуртас Ажбенов.

Также Попов – двукратный чемпион России, победитель Игр БРИКС-2024 и победитель юношеских Олимпийских игр-2018. В качестве боксера-профессионала он выиграл все три поединка (один – нокаутом). На счету Ажбенова 14 побед (четыре – нокаутом) при одном поражении).

На турнире "IBA.PRO 15" на профессиональном ринге дебютирует финалист чемпионата мира-2025 и Игр БРИКС-2024, чемпион и обладатель Кубка России 2025 года 22-летний Сергей Колденков, который в поединке в первом среднем весе встретится с Абелем Лимой из Кубы.

Также в со-главном поединке вечера в 10-раундовом бою будет разыгран титул WBA Asia во втором среднем весе между выступающим за Сербию бронзовым призером чемпионата мира-2021 Владимиром Мирончиковым и Улугбеком Собировым из Узбекистана.

Чемпиону Европы-2024, трехкратному чемпиону России Эдуарду Саввину будет противостоять Аиме Малунгилуа из ДР Конго.

