"Спартак" сыграл вничью с "Астаной" в товарищеском матче

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:1 завершили товарищескую встречу с казахстанской "Астаной в ОАЭ.

На 10-й минуте Александер Джику вывел "Спартак" вперед. Победный для москвичей счет продержался до 71-й минуты, когда ответный гол провел Карло Бартолец.

Этим матчем "Спартак" завершил второй сбор в рамках подготовки к весенней части сезона 2025/26. На зимний перерыв команда ушла, занимая шестое место в чемпионате России по футболу. У "Спартака" 29 очков, что на 11 меньше чем у лидирующего "Краснодара".

Неудачи "Спартака" в чемпионате привели к увольнению главного тренера: в отставку вместе с помощниками-соотечественниками был отправлен серб Деян Станкович. Его обязанности в нескольких матчах исполнял уже работавший в структуре "Спартака" Вадим Романов. Теперь Романов входит в тренерский штаб испанца Хуана Карлоса Карседо.

Что касается "Астаны", команда – действующий серебряный призер чемпионата Казахстана. При этом ранее он становился победителем национального чемпионата семь раз – наивысшее в стране достижение.