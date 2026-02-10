Российский фигурист Гуменник заработал 86,72 балла за короткий прокат на ОИ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Петр Гуменник первым из спортсменов выполнил короткую программу в соревновании фигуристов на зимних Олимпийских играх в Италии.

Его прокат судьи оценили в 86,72 балла.

Российский фигурист выступил под музыку Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

В общей сложности на участие в короткой программе заявлены 29 фигуриста.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится 13 февраля.

Гуменник – чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при России.