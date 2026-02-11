Поиск

Гуменник связывался с Rammstein по правам на музыку для ОИ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что после запрета выступать в короткой программе на ОИ-2026 под музыку фильма "Парфюмер" из‑за авторских прав, он рассматривал несколько вариантов. Среди них – композиция группы Rammstein.

СпортТарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИТарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИЧитать подробнее

"Мне за три дня до выступления, в день отлета сообщили, что музыку не одобрили. У меня сразу появилось много вариантов, подо что катать. Думал о "Дюне" или Rammstein, который в России мне не хотели разрешать. Но полагал, что тут (в Италии – ИФ) проблем не будет. Поэтому даже пытался связаться с Тиллем (Линдеманном, фронтменом группы Rammstein - ИФ). В итоге связался с их командой, но права получить не успел, в этот момент переключился на другую музыку", - приводит слова Гуменника "Спорт-Экспресс".

Также Гуменник рассказал о попытке создать похожую музыку с помощью ИИ.

"Но лично меня напрягало, что было слышно — это не естественная музыка, у нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали. Не мог я под нее катать. Потом подсказали, что есть композитор Эдгар Акопян, у которого есть композиция к кинофильму "Онегин". Решил, что моя тема. Значит, нужно ее брать", - отметил российский фигурист.

Во вторник вечером Гуменник заработал за короткий прокат 86,72 балла и квалифицировался на участие в произвольной программе (пройдет 13 февраля).

Rammstein Олимпийские игры фигурное катание Петр Гуменник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });