Гуменник связывался с Rammstein по правам на музыку для ОИ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что после запрета выступать в короткой программе на ОИ-2026 под музыку фильма "Парфюмер" из‑за авторских прав, он рассматривал несколько вариантов. Среди них – композиция группы Rammstein.

"Мне за три дня до выступления, в день отлета сообщили, что музыку не одобрили. У меня сразу появилось много вариантов, подо что катать. Думал о "Дюне" или Rammstein, который в России мне не хотели разрешать. Но полагал, что тут (в Италии – ИФ) проблем не будет. Поэтому даже пытался связаться с Тиллем (Линдеманном, фронтменом группы Rammstein - ИФ). В итоге связался с их командой, но права получить не успел, в этот момент переключился на другую музыку", - приводит слова Гуменника "Спорт-Экспресс".

Также Гуменник рассказал о попытке создать похожую музыку с помощью ИИ.

"Но лично меня напрягало, что было слышно — это не естественная музыка, у нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали. Не мог я под нее катать. Потом подсказали, что есть композитор Эдгар Акопян, у которого есть композиция к кинофильму "Онегин". Решил, что моя тема. Значит, нужно ее брать", - отметил российский фигурист.

Во вторник вечером Гуменник заработал за короткий прокат 86,72 балла и квалифицировался на участие в произвольной программе (пройдет 13 февраля).