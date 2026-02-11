Поиск

Швейцарский горнолыжник фон Алльмен в третий раз выиграл золото ОИ-2026

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Горнолыжник сборной Швейцарии Франьо фон Алльмен завоевал золото проходящих зимних Олимпийских игр в Италии в супергиганте.

Его время – 1 минута 25,32 секунды.

Серебряным призером стал американец Райан Кокран-Сигл, уступивший победителю 0,13 секунды. В тройку лучших также попал швейцарец Марко Одерматт (+0,28).

Россияне в этой дисциплине представлены не были.

Для фон Алльмена это третья золотая медаль Олимпиады 2026 года. Награды высшего достоинства ранее здесь он выиграл в скоростном спуске и в командной комбинации.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.

Олимпийские игры горнолыжный спорт
