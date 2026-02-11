Поиск

"Реал" договорился с УЕФА по вопросу Суперлиги

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Реал" достиг соглашения с УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (EFC) в связи с ситуацией по Суперлиги, говорится в заявлении испанского футбольного клуба.

"После нескольких месяцев переговоров в интересах европейского футбола УЕФА, EFC и "Реал" объявляют о достижении принципиального соглашения на благо европейского клубного футбола", - говорится, в частности, в заявлении.

Отмечается, что "соглашение также будет способствовать разрешению их юридических споров, связанных с европейской Суперлигой, после того, как будет реализовано окончательное соглашение".

Предполагается, что данное соглашение означает конец проекта Суперлиги.

В 2021 году 12 ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было составить 20.

Вскоре после протестов ФИФА и УЕФА о своем выходе из состава объявили пять представителей Англии -"Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".

При этом три клуба - мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - заявили, что продолжат работу над проектом, чтобы сделать его более выполнимым. В УЕФА грозили принять жесткие меры против этих трех грандов европейского футбола.

В результате число клубов, планировавших играть в Суперлиге отсеялось. К настоящему моменту "Реал" оставался единственным остававшимся в проекте клубом.

