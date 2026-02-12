Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете Олимпиады

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Норвегия по-прежнему занимает первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр после очередного дня розыгрыша наград.

В активе норвежских спортсменов 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

На второе место поднялась сборная США (4, 6, 2), на третье – Италия (4, 2, 7).

Россияне пока остаются без наград.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.