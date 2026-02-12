Поиск

На конгрессе УЕФА почтили память Симоняна и Игнатьева

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг в Брюсселе минутой молчания почтили память ушедших из жизни футбольных деятелей.

Во время акции на экране появлялись имена скончавшихся людей, в том числе список представителей России. В частности, упомянуты легенды отечественного футбола Никита Симонян, Борис Игнатьев.

Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. Он – олимпийский чемпион-1956 в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион и обладатель Кубка страны в составе "Спартака". Кроме того, будучи главным тренером он дважды привет "Спартак" золоту чемпионата СССР, трижды – к выигрышу Кубка СССР. Под его руководством по разу эти турниры выиграл ереванский "Арарат".

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни в ночь на 27 января.

Национальную команду страны он возглавлял с 1996 до 1998 год, до этого (1992-1996) входил в ее тренерский штаб. Игнатьев был помощником Юрия Семина в московском "Локомотиве", киевском "Динамо", работал, в частности, главным тренером раменского "Сатурна", московских "Торпело-ЗИЛ" и "Торпедо".

Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы-1988.

