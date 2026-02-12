Поиск

Сборная Швейцарии по хоккею обыграла Францию на ОИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии со счетом 4:0 одолели команду Франции на проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо зимних Олимпийских играх.

Точные броски нанесли Дамьен Риат (1-я минута). Янис Мозер (4), Тимо Майер (50, 57).

На олимпийском турнире в Италии эти команды представляют группу А, куда также входят Канада и Чехия. Канадские и чешские хоккеисты в четверг проведут очный матч, начало которого запланировано на 18:40 мск.

Всего в турнире принимают участие 12 сборных, разделенные на три группы по четыре команды в каждой. Российские и белорусские сборные в их число не входят, поскольку на них все еще распространяются санкции.

По итогам группового этапа никто из команд не вылетает. Лучшие в квартетах и еще одна лучшая команда по рейтингу выходят напрямую в четвертьфинал. Остальным предстоит сыграть в стыковом раунде.

11 февраля состоялись матчи группы В: Словакия победила Финляндию (4:1), Швеция взяла верх над Италией (5:2).

Нынешняя Олимпиада проходит также с участием игроков Национальной хоккейной лиги. Специально для такой возможности регулярный чемпионат НХЛ взял паузу.

