"Локомотив" прервал семиматчевую победную серию в КХЛ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" со счетом 4:2 победило ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе минчан голы провели Вадим Мороз (32-я минута), Алекс Лимож (51), Даррен Диц (53), Сэм Энас (59).

Авторы голов в составе "Локомотива": Павел Красковский (11), Максим Шалунов.

Ранее обеспечивший себе место в плей-офф "Локомотив" прервал серию из семи матчей подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции: 77 очков. "Динамо" - на втором месте в этой же конференции, 73 очка.