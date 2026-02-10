Поиск

"Локомотив" завоевал путевку в плей-офф КХЛ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" стал первой командой Западной конференции, завоевавшей путевку в плей-офф КХЛ.

В среду ярославцы победили в Санкт-Петербурге представляющих Китай "Шанхайских Драконов" - 2:0. Голы провели Максим Шалунов (33-я минута) и Никита Кирьянов (60, в пустые ворота).

Теперь у лидирующего в Западной конференции "Локомотива" 77 очков, команда обеспечила себе место в первой восьмерке. Ранее путевки в плей-офф завоевали два клуба Восточной конференции: "Металлург" (Магнитогорск) и "Авангард" (Омск).

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

хоккей КХЛ Локомотив
ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

