Российских гребцов допустили к международным стартам под нейтральным флагом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Исполком Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил россиянам и белорусам выступать на всех соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации гребного спорта России.

К этим соревнованиям, в том числе, относятся чемпионат мира в дисциплине гребля-индор, Всемирная регата мастеров, чемпионат мира по прибрежной гребле и Финалах пляжного спринта.

"Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении отечественной федерации гребного спорта.

В организации добавили, что ожидают решения по допуску юниоров без каких-либо ограничений, согласно рекомендациям МОК.