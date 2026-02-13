Овечкин назвал невосполнимой утратой смерть его первого тренера

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Овечкин пожелал сил родным и близким ушедшего из жизни чемпиона мира по хоккею в составе сборной СССР Александра Филиппова.

"Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда "Динамо", чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким", - приводятся слова Овечкина в телеграм-канале его медиа-команды.

Известно, что Филиппов был не только первым тренером Овечкина, но и его крестным отцом. О его смерти на 76-м году жизни стало известно в пятницу.

В составе московского "Динамо" Филиппов дважды выиграл Кубок СССР, он вошел в Зал славы клуба. Филиппов – чемпион мира 1975 года в составе сборной СССР.