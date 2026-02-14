Игор Тудор возглавил "Тоттенхэм"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хорват Игор Тудор занял пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

47-летний специалист будет руководить командой до конца сезона.

В этой должности Тудор сменил 52-летнего немца Томаса Франка, отправленного в отставку 11 февраля. В чемпионате Англии "Тоттенхэм" занимает 16-е место. 10 февраля команда дома уступила "Ньюкаслу" со счетом 1:2.

Предыдущим клубом Тудора был итальянский "Ювентус". Также он работал в итальянских "Лацио", "Удинезе", хорватском "Хайдуке", греческом ПАОКе, турецких "Карабюкспоре", "Галатасарае", французском "Марселе".