Россияне Самедов и Арутюнян завоевали титулы временных чемпионов WBA

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Эльнур Самедов и Вартан Арутюнян добились побед в рамках субботнего турнира RCC Boxing Promotions в Челябинске и завоевали титулы временных чемпионов WBA.

Арутюнян в главном поединке турнира победил соотечественника Георгия Юновидова и стал временным чемпионом WBA в бриджервейте. По ходу поединка Юновидову дважды был отсчитан нокдаун, в результате бой был завершен техническим нокаутом в шестом раунде

Арутюнян назвал победу важнейшей в карьере.

"Это тот бой, ради которого я начал свою карьеру. Благодарен своему тренеру Бупасу (Андрею Ивичуку), который вложил в меня много сил. И поэтому я здесь. Это долгожданная мечта. Признаюсь, что даже в один момент не поверил, что вот это все сейчас свершится. У нас по контракту был запланирован реванш в случае моей победы. И я думаю, что у нас будет реванш с Георгием. Если я все правильно понял, моя первая защита будет как раз против Жоры", - приводит слова Арутюняна пресс-служба Федерации бокса России.

Юновидов проводил первую защиту временного пояса WBA, завоеванного в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions в бою с россиянином Евгением Романовым.

Обладателем полноценного титула в этом дивизионе является трехкратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019 и чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов.

В со-главном событии шоу RCC Boxing Promotions в Челябинске россиянин Эльнур Самедов в 11-м раунде нокаутировал колумбийца Джона Ленона Гутьерреса и завоевал пояс временного чемпиона WBA во втором полулегком весе. Гутьеррес, которому по ходу боя с Самедовым дважды был отсчитан нокдаун, потерпел первое поражение в карьере.

Самедов заявил о намерении стать полноценным чемпионом.

"Я счастлив! Хочу поблагодарить всю свою команду. Благодарен всем, кто меня поддерживает. Сейчас я чувствую себя хорошо. Пока ничего не беспокоит, ничего не болит. Но думаю, уже завтра тело будет болеть, поединок будет давать о себе знать. Но пока у меня эмоции… Я счастлив. Я временный чемпион, а хочу быть полноценным чемпионом. Но данный пояс — тоже хорошо, это тоже результат", - сказал Самедов.

Ранее временным чемпионом WBA в этом дивизионе был олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев, который в начале июля в Стамбуле досрочно проиграл британцу Джеймсу Диккенсу. Сейчас Диккенс переведен в статус полноценного чемпиона WBA во втором полулегком весе.

