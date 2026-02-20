Поиск

Российский боксер Туков удивлен решением провести бой Пакьяо с Проводниковым

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Обладатель титулов WBAGold и IBA.PROIntercontinental в среднем весе, боксер RCCBoxingPromotions Вадим Туков не уверен, что про выставочный бой Руслана Проводникова и Мэнни Пакьяо будет искрометным.

"Несмотря на то, что Пакьяо старше, я вижу его здесь большим фаворитом. Он недавно боксировал с молодым действующим чемпионом мира Барриосом и в очень близком бою, мне показалось, даже выиграл, но судьи назначили ничью", - сказал Туков "Интерфаксу".

"Не знаю, почему вообще матчмейкеры выбрали противостояние с Русланом Проводниковым, меня это очень удивило. Посмотрим, как Мэнни и Руслан будут раскручивать этот поединок. Думаю, бой все-таки пройдет на легкой волне, к тому же, он в статусе выставочного. От самого поединка каких-то больших искр я не жду", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, выставочный поединок Проводникова с Пакьяо пройдет 18 апреля в США.

Мэнни Пакьяо Руслан Проводников Вадим Туков бокс
