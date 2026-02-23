Российских скалолазов допустили к стартам под нейтральным флагом
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная федерация скалолазания (World Climbing) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Скалолазы обеих стран допущены к международным стартам под нейтральным флагом.
Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного совета федерации.
При этом, проведение международных соревнований по скалолазанию в России Белоруссии остается под запретом.
Санкции были введены в марте 2022 года.