Три очка Кучерова помогли "Тампе" одолеть "Торонто" в НХЛ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" со счетом 4:2 взял верх над "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами.

Вратарь хозяев россиянин Андрей Василевский отразил 32 броска из 34. В ночь на четверг по московскому времени чемпионат НХЛ возобновился. Он уходил на паузу в связи с участием игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Золотые медали Олимпиады завоевали хоккеисты сборной США, в решающем матче взявшие верх над Канадой – 2:1. Победную шайбу американцы провели в овертайме.

Сборные России и Белоруссии по хоккею к участию в Олимпийских играх допущены не были.