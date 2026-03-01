Большунов выиграл чемпионат России в спринте

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем чемпионата России-2026 в спринте.

Дистанцию в финале он преодолел за 3 минуты 18,18 секунды.

Вторым с отставанием в 0,10 секунды стал Егор Митрошин. Третье место занял Иван Горбунов (+0,25).

В женском спринте победу одержала Елизавета Пантрина (3 минуты 55,09 секунды). Серебряным призером стала Вероника Степанова (+0,16), бронзовым – Евгения Крупицкая (+0,20).

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2026 году проходит в Южно-Сахалинске.