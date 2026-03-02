Операция против Ирана может помешать международным спортивным мероприятиям

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Операция США и Израиля против Ирана привела к масштабному нарушению авиасообщения в ближневосточном регионе и может отразиться на международных спортивных соревнованиях, сообщают в понедельник британские СМИ.

Так, в Международном паралимпийском комитете сообщили, что закрытие воздушного пространства сказывается на прибытии участников на Паралимпиаду, которая пройдет в Италии с 6 по 15 марта.

Кроме того, многие известные спортсмены не могут пока покинуть ближневосточный регион. Так, российский теннисист Даниил Медведев, выигравший теннисный турнир категории ATP-500 в Дубае, не может вылететь из города и рискует пропустить теннисный турнир Indian Wells Masters в США, который проходит с 1 по 15 марта.

Индийская бадминтонистка, двукратный призер Олимпийских игр Пусарла Венката Синдху также может пропустить начинающийся во вторник Открытый чемпионат Англии по бадминтону, поскольку она не может вылететь из Дубая.

Женская сборная Уэльса по хоккею на траве перенесла матчи с командой Индии, Уругвая и Шотландии, которые были запланированы в Индии на 8-14 марта.

Футбольная ассоциация Катара приостановила все футбольные матчи на неопределенный срок, поставив под сомнение проведение 27 марта матча "Финалиссима" между действующим победителям Кубка Америки Аргентиной и победителем Чемпионата Европы Испанией.

Почти 1 тыс. сотрудников, занимающихся организацией Гран-при Формулы-1 в Австралии, запланированного на 8 марта, были вынуждены изменить планы поездок. Тем не менее организаторы считают, что ситуация на Ближнем Востоке, несмотря на трудности с логистикой, не повлияет на проведение гонки Австралии. Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии запланированы на 12 и 19 апреля и пока не отменены.

Обострение обстановки на Ближнем Востоке вызвало масштабные перебои в авиасообщении. Авиаперевозчик Lufthansa Group объявил об отмене по 8 марта авиасообщения с Израилем, Иорданией, Ираком, Ливаном, Катаром, Кувейтом, а также городом Эд-Даммам в Саудовской Аравии. Авиасообщение Lufthansa Group с Тегераном приостановили до конца марта. Кроме того, в понедельник приостановлены все рейсы авиаперевозчика в город Ларнака на Кипре.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу также объявил об отмене до пятницы авиарейсов в Иорданию, Ирак, Иран, Ливан и Сирию. Все регулярные рейсы из Турции в Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ отменены до вторника.