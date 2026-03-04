Кравцов назвал олимпийский бокс приоритетом для Колденкова

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов заявил, что финалисту чемпионата мира 2025 года по боксу Сергею Колденкову пока следует сконцентрироваться на олимпийском ринге.

"Мы не должны спешить с карьерой Сергея по профи. Мы все-таки пока делаем акцент на олимпийском боксе, а параллельно будем вести его и на профессиональном ринге. Но повторюсь, приоритет – олимпийский бокс. Будем подстраиваться под планы сборной. Хотя в перспективе вижу, что это может быть мегазвезда. Сергей представляет из себя хорошо обученного боксера, с хорошей психологией. У него есть все, что может позволить стать ему хорошим профессионалом", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Между тем, Колденков 12 марта дебютирует на профессиональном ринге. На турнире "IBA.PRO 15" в Санкт-Петербурге его соперником будет кубинец Абель Лима, на счету которого в качестве профи один (проигранный) бой.